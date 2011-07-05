Необходимо разработать плагин (дополнения) для основных браузеров (Firefox, IE, Opera) Основным функционалом плагина будет сбор пользовательской статистики, о посещаемых сайтах (более подробно при общении). Задача интересная, поэтому ищем опытного и амбициозного разработчика! Требования к исполнителю: - Обязательный опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать программу - UML-редактор, позволяющий конструировать | сконструйовуваты | статические диаграммы классов. Для класса предусмотреть возможность | возможность | определения его имени и отношение | отношение | наследования. С | с | диаграммой можно работать как в графическом режиме, так и в текстовом. При этом можно осуществлять следующие | следующие | операции. Добавление | добавка | и удаления | отдаления | класса, определение базового класса, изменение имени класса. Обеспечить хранение и загрузка | загрузку | диаграмм.
Простите за ошибки,но так выдал гугл переводчик
Цены? Сроки?
- Похожие заказы
- $8000Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Получаем на входе HTTP-пакет, пример пакета (в запакованном виде) прикрепляю к заданию. Всё, что идёт после "Connection: close" - надо распаковать ОДНОЙ функцией, которая будет находиться в Вашем юните. Юнит назовём, например, DeGZip, а функцию: function gzip_decode(const ...Завершен12 лет назад
Господа программисты ! Просьба к тем, кто уже заработал достаточно (по своему разумению), и готов поучавствовать в freeware проэкте. Задача: необходимо разработать GPS трекер для всех мобильных платформ за исключением win mobile. GPS трекер будет использоваться в бесплатной программе ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Существует компонент для Дельфи - TNextGrid, распространяется условно-бесплатно, у нас есть купленная лицензия. Нужно немного модифицировать вид "прогресс-барчиков" который он выводит, поэтому Вы должны уметь не только редактировать чужие интерфейсные компоненты (в данном случае - для ...Завершен12 лет назад
- $100
Товарищи добрый день, была система ТиС 7.7 велась розничная торговля и была обработка, которая переносила взаиморасчеты в Бух 1.6. Бух 1.6 теперь накрылось медным тазом потому нужна соответствующая обработка в 2.0. Пишите предлагайте в ответ буду ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужно фильтровать мусорные доменные имена ссылок. Например, ссылку: www.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.films1000.ru следует преобразовать в: www.films1000.ru И тому подобные: http://forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.love.netz.ru/index.php?do=register http://forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.ftp.netz.ru/index.php?do=register Все их нужно максимально быстро анализировать и "выкидывать" мусорные сабдомены. Более подробные примеры - при общении. Срок исполнения - не более суток. Полный ...Закрыт12 лет назад
Нормализация слов для русского, английского и немецкого языков Описание: http://habrahabr.ru/blogs/macosxdev/123334/ Исходный код https://github.com/Kyrie1965/NormalizerЗакрыт12 лет назад
У нас есть задача но мы абсолютно ничего не понимаем в ее исполнении с технической стороны. На первом этапе нам необходимо создать программу голосового управления. Аналогично голосовому набору в телефоне. Но вместо набора номера в программе ...Закрыт12 лет назад
- $300
Ищу разработчика(ов) для создания кроссплатформенного приложения. Требования к разработчикам: -опыт работы с QT (C++) более 3-х лет -опыт отладки и тестирования кода на разных ОС (win, mac, linux) -опыт разработки приложений клиент-сервер (http протокол) -умение работы с регулярными выражениями ТЗ на ...Закрыт12 лет назад
- $60
Нужен конвертор форматов изображения из формата g3t в пнг архивчик в нем все описано суть такая надо написать утилиту по конвертированию из формата g3t в пнг и обратно значит суть такая есть конвертор Dragoneers Aria Extractor http://zalil.ru/31380384 третья ...Завершен12 лет назад