Создать программу - UML-редактор, позволяющий конструировать | сконструйовуваты | статические диаграммы классов. Для класса предусмотреть возможность | возможность | определения его имени и отношение | отношение | наследования. С | с | диаграммой можно работать как в графическом режиме, так и в текстовом. При этом можно осуществлять следующие | следующие | операции. Добавление | добавка | и удаления | отдаления | класса, определение базового класса, изменение имени класса. Обеспечить хранение и загрузка | загрузку | диаграмм.

Простите за ошибки,но так выдал гугл переводчик

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