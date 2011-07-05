GPS Трекер для мобильных платформ

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки195 просмотров
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Господа программисты !

Просьба к тем, кто уже заработал достаточно (по своему разумению), и готов поучавствовать в

freeware проэкте.

Задача: необходимо разработать GPS трекер для всех мобильных платформ за исключением win mobile.

GPS трекер будет использоваться в бесплатной программе GPS мониторинга:

http://doro.poltava.ua/fps/index.html

Основная задача программы-трекера:

получить информацию от GPS приемника и передать ее на сервер в интернет.

Всю документацию по протоколу общения с сервером предоставлю.

На сейчас важно одно - проявите ли Вы интерес к данному проекту.

Благодарствую

PS:

> Hi. А в чем profit? ;)

> Вот только интересно в чем выгода?

выгоды нет - обычный freeware проект.

Изначально программу писал для собственных нужд.

12 лет назад
edoroe
Эдуард 
56 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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