GPS Трекер для мобильных платформ

Необходимо разработать плагин (дополнения) для основных браузеров (Firefox, IE, Opera) Основным функционалом плагина будет сбор пользовательской статистики, о посещаемых сайтах (более подробно при общении). Задача интересная, поэтому ищем опытного и амбициозного разработчика! Требования к исполнителю: - Обязательный опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа программисты !
Просьба к тем, кто уже заработал достаточно (по своему разумению), и готов поучавствовать в
freeware проэкте.
Задача: необходимо разработать GPS трекер для всех мобильных платформ за исключением win mobile.
GPS трекер будет использоваться в бесплатной программе GPS мониторинга:
http://doro.poltava.ua/fps/index.html
Основная задача программы-трекера:
получить информацию от GPS приемника и передать ее на сервер в интернет.
Всю документацию по протоколу общения с сервером предоставлю.
На сейчас важно одно - проявите ли Вы интерес к данному проекту.
Благодарствую
PS:
> Hi. А в чем profit? ;)
> Вот только интересно в чем выгода?
выгоды нет - обычный freeware проект.
Изначально программу писал для собственных нужд.
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