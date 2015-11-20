Задача на Ассемблере

Написатьпрограмму на ассемблере скомментариями, конечныйрезультат должен быть в формате .asm и.exe,работать из-под консоли. Все это на Win32.Условие:Написать программу, которая позволит ввести число склавиатуры, напечатать его на дисплее, и используя битовые операции сделать в

нем, чтобы нечетные биты стали равны четным и вывести результат.