Дизайн для flv-player на flash

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Закрыт11 заявок238 просмотров

Нужен psd-макет дизайна переделка из существующего который в приложении.

Фон что-то около #bfc6cd

Нужно учесть то что ширина плеера возможно поменяется, поэтому в середине не надо градиента или других эффектов.

В верхнем белом квадрате лого.

Переделка кнопочек стоп,пауза,плэй,полосы прокрутки проигрывания и плэйлиста, вывода времени. Значок звука тоже надо переделать а полоски шкалы звука только цвет под общий стиль.

Не подлежат переделке :

область с выводом видео и элементы плэйлиста.

И ещё сделать крутяшку подзагрузки видео.

17 лет назад
-topwebmaster-
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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