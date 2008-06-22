Дано: 8 страниц буклета с текстом в формате PDF, а также их русский перевод в формате MS Word. Задача: заменить английский текст на русский в файлах PDF Важно: не менять текст в логотипах ...
Дизайн для flv-player на flash
Нужен psd-макет дизайна переделка из существующего который в приложении.
Фон что-то около #bfc6cd
Нужно учесть то что ширина плеера возможно поменяется, поэтому в середине не надо градиента или других эффектов.
В верхнем белом квадрате лого.
Переделка кнопочек стоп,пауза,плэй,полосы прокрутки проигрывания и плэйлиста, вывода времени. Значок звука тоже надо переделать а полоски шкалы звука только цвет под общий стиль.
Не подлежат переделке :
область с выводом видео и элементы плэйлиста.
И ещё сделать крутяшку подзагрузки видео.
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