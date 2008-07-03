Сделать бланк документа в Excel

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Завершен8 заявок561 просмотр

У меня есть бланк инвойса (таможенный счёт) в формате PSD.

Мне надо чтобы его копию сделали в Excel для того, чтобы

секретарь смогла сама его заполнять данные без использования

фотошопа.

ОТ ВАС (строго):

1. заявка по форме срок-цена.

- отклоню предложения которые написаны не так!

- кого отклонил, можете удалиться и заного написать предложение как надо.

Лирика в аське (разговоры не по делу) будет игнорится.

Пишите только по существу - могу - срок - цена такая то.

С выбранным исполнителем сам свяжусь.

Оплата по факту положительного результата - НИКАКИХ предоплат.

Проверю - сразу оплачу. Оплату гарантирую без задержек.

ТОЛЬКО электронные системы платежей - яндекс, веб-мани, иные формы не рассматриваются.

17 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

dedtalash
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$5
Не стал долго думать, а сразу прислал готовый вариант сделанный как надо и без лишних вопросов. Быстро, качественно, недорого - рекомендую!
Всем доволен, отлично поработали. С оплатой без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dedtalash
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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