Сделать бланк документа в Excel

У меня есть бланк инвойса (таможенный счёт) в формате PSD.

Мне надо чтобы его копию сделали в Excel для того, чтобы

секретарь смогла сама его заполнять данные без использования

фотошопа.

ОТ ВАС (строго):

1. заявка по форме срок-цена.

- отклоню предложения которые написаны не так!

- кого отклонил, можете удалиться и заного написать предложение как надо.

Лирика в аське (разговоры не по делу) будет игнорится.

Пишите только по существу - могу - срок - цена такая то.

С выбранным исполнителем сам свяжусь.

Оплата по факту положительного результата - НИКАКИХ предоплат.

Проверю - сразу оплачу. Оплату гарантирую без задержек.

ТОЛЬКО электронные системы платежей - яндекс, веб-мани, иные формы не рассматриваются.