Проект по строительству системы лестниц в котедже. Бетонная основа уже положена, будет обшиваться деревянной конструкцией. Нужно в Автокаде сделать технические чертежи для бригады стоителей,с размерами, выделением деталей и их прорисовкой. Всего лестниц 4 штуки. Срочность!
Сделать бланк документа в Excel
У меня есть бланк инвойса (таможенный счёт) в формате PSD.
Мне надо чтобы его копию сделали в Excel для того, чтобы
секретарь смогла сама его заполнять данные без использования
фотошопа.
ОТ ВАС (строго):
1. заявка по форме срок-цена.
- отклоню предложения которые написаны не так!
- кого отклонил, можете удалиться и заного написать предложение как надо.
Лирика в аське (разговоры не по делу) будет игнорится.
Пишите только по существу - могу - срок - цена такая то.
С выбранным исполнителем сам свяжусь.
Оплата по факту положительного результата - НИКАКИХ предоплат.
Проверю - сразу оплачу. Оплату гарантирую без задержек.
ТОЛЬКО электронные системы платежей - яндекс, веб-мани, иные формы не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
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