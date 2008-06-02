Перенос сайта

$150
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  2. Прочее
Закрыт3 заявки178 просмотров

Нужно перенести сайт с DLE на Joomla и + не большие изменения

Подробности в личку.

Без предоплаты.

DLEJoomla
17 лет назад
xproekts
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

stormline24
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$150

Заявки фрилансеров

stormline24
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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