Необходимо выполнить разовую работу- прегнать картинки из 8-битного представления в 16-битное, с соответствующей коррекцией, чтобы они класно смотрелись. Картинки для игрового автомата. Картинок много порядка 700 штук.
Создание системы координат на flash карте
Имеется карта города в формате .fla
Необходимо создать на этой карте систему координат, т.е. если я на размещу на какой нибудь веб страничке адрес дома, и сделаю ссылку на флэш карту, чтобы при клике на ссылку открывалась карта с масштабированием на тот самый дом.
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