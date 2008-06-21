Создание системы координат на flash карте

Имеется карта города в формате .fla

Необходимо создать на этой карте систему координат, т.е. если я на размещу на какой нибудь веб страничке адрес дома, и сделаю ссылку на флэш карту, чтобы при клике на ссылку открывалась карта с масштабированием на тот самый дом.