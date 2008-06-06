Купим геогафические векторные или Flash карты Нужны карта мира и разных стран (не СНГ) в формате иллюстратора или Flash.
Технический чертеж конструкции
Проект по строительству системы лестниц в котедже. Бетонная основа уже положена, будет обшиваться деревянной конструкцией. Нужно в Автокаде сделать технические чертежи для бригады стоителей,с размерами, выделением деталей и их прорисовкой. Всего лестниц 4 штуки. Срочность!
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