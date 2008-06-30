Заменить в буклете английский текст на русский

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт11 заявок370 просмотров

Дано: 8 страниц буклета с текстом в формате PDF, а также их русский перевод в формате MS Word.

Задача: заменить английский текст на русский в файлах PDF

Важно: не менять текст в логотипах и в тех объектах, которые не являются текстом.

Конечный срок: 30/06/08 20:00

Бюджет: 700 яндексрублей или $30 через Приват24

Предложения оставляйте в комментариях к проекту или в личку.

17 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$22
1 день

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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