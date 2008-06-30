Заменить в буклете английский текст на русский

Дано: 8 страниц буклета с текстом в формате PDF, а также их русский перевод в формате MS Word.

Задача: заменить английский текст на русский в файлах PDF

Важно: не менять текст в логотипах и в тех объектах, которые не являются текстом.

Конечный срок: 30/06/08 20:00

Бюджет: 700 яндексрублей или $30 через Приват24

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