Отредактировать/дорисовать изображения

1) Дорисовать изображение на подобии 1.jpg (см. вложение проекта).

РИСУНОК БОКСА И ДИСКА уже готовы! От Вас необходимо КРАСИВО дорисовать рядом с изображением диска по центру, несколько спортивных предметов, как в 1.jpg.

Рисунки могут быть любые на тему футбола, несколько примеров клипартов в прицепе.

2) Заменить фрагмент картинки (см. 2.jpg) на футбольную тематику. Изменить надписи.

Таким образом, необходимо отредактировать 9 изображений, все на футбольную тему.

От Вас цена/сроки