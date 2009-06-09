Поставить самописную галерею на joomla 1.5.9

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Закрыт7 заявок158 просмотров

Нужно поставить галерею на сайт. Автоматом она не ставится, как то только вручную.

Сколько возьмеите за это и как быстро?!

Joomla
16 лет назад
Malis_designer
Александр 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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