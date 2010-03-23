Требуется сменить белый фон производителей автомобильных аксессуаров с белого на чёрный под дизайн сайта. Всего 61 логотип... Пишите стоимость и сроки.
Отрисовать чертежи в Corel Draw . 7 листов A1
Необходимо отрисовать 7 чертежей (на каждом листе А1 один этаж торгового центра) - сделать из технического чертежа рисунок с планировкой.
На планировке нужно указать все лестницы, двери, окна, лифты.
Из подписей оставить только наименования комнат и их площади.
В приложении было - стало
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