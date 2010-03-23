Отрисовать чертежи в Corel Draw . 7 листов A1

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт7 заявок216 просмотров

Необходимо отрисовать 7 чертежей (на каждом листе А1 один этаж торгового центра) - сделать из технического чертежа рисунок с планировкой.

На планировке нужно указать все лестницы, двери, окна, лифты.

Из подписей оставить только наименования комнат и их площади.

В приложении было - стало

15 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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