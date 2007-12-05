Собрать базу данных каталогов ссылок

Здравствуйте. Поставил шаблон, он не много с демо не совпадает, скажите как подогнать. Вот то что есть у меня http://mikis.ru а вот адрес того что хотел бы видеть http://demo.joomlajunkie.com/ (вверху выбрать демо шаблона JJ ...