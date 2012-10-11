Создать эффект перелистывания страниц

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Государственный портал

Необходимо создать эффект перелистывания веб-страниц (как перелистывание журнала)

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13 лет назад
IS_illustrate
Валентина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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