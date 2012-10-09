Дизайнер разработал макет для сайта. Нужен маркетолог, который посмотрит макет и скажет что можно улучшить для улучшения эффективности сайта Оставляйте ваши контакты
Оформление страницы по шаблону
Необходимо оформить внутренние страницы по шаблону - дизайн во вложении (слайдер в дизайне уже готов)
Система управления - битрикс
Заявки фрилансеров
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