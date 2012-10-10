Требуются архитекторы

Компания ищет на постоянную работу на должность Архитектора молодых специалистов. Опыт работы может быть нулевой, главное, чем должен обладать кандидат - высокая работоспособность, энергичность, хорошая обучаемость, общая компьютерная грамотность (без глубокого знания специализированных программ). ArchiCAD, 3D MAX, Photoshop - Вас всему научат!!! Приветствуются специалисты, окончившие ВУЗы в других городах и приехавшие в Москву на ПМЖ.

Заработная плата определяется по результатам собеседования. После испытательного срока она увеличивается соответственно вашим стараниям.

Мы даем Вам возможность получить уникальные знания и опыт в проектировании!