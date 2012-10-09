Оценка эффективности и юзаб. сайта

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Дизайнер разработал макет для сайта.

Нужен маркетолог, который посмотрит макет и скажет что можно улучшить для улучшения эффективности сайта

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13 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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