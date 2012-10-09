Необходимо подготовить презентацию к разработанным названиям. Сделать яркие А4 картнки по примеру, как здесь http://koloro.com.ua/portfolio/dizajn-upakovki/nejming-i-registraciya-torgovoj-marki-yako.html О предстоящей работе: Уникальность не играет значения. Мы имеем право пользоваться элементами даже самых распространенных брендов. ...
Оценка эффективности и юзаб. сайта
Дизайнер разработал макет для сайта.
Нужен маркетолог, который посмотрит макет и скажет что можно улучшить для улучшения эффективности сайта
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