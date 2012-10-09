Разработать написание – оформить подачу нейминга

Необходимо подготовить презентацию к разработанным названиям. Сделать яркие А4 картнки по примеру, как здесь http://koloro.com.ua/portfolio/dizajn-upakovki/nejming-i-registraciya-torgovoj-marki-yako.html

О предстоящей работе:

Уникальность не играет значения. Мы имеем право пользоваться элементами даже самых распространенных брендов.

Мы ничего не рисуем. Мы подбираем подходящее и подтираем ластиком.

Подача должна быть яркой. Может иметь погрешности дизайна.

Предположительный план работы:

Работа ведется в паре с руководителем проекта, который может приобщать копирайтеров.

Предварительное согласование образа (самомтоятельный поиск и обсуждение в скайп)

Подбор возможных изображений (обмен и обсуждение в скайп)

Подбор шрифта, соответствующего замыслу.

Финальная подготовка презентации.

Требования к дизайнер:

- Опыт разработки логотипов

- Ассоциативное мышление (образное)

- Скайп

- есть база шрифтов

- умение искать картинки в интернете

Работу необходимо выполнить до 15 октября. Бюджет на 100 у.е.

Работа не сложная и особо будет интересна тому, кто хотел бы больше узнать брендинге и понять, как оформляется подача нейминга будущих торговых марок.

С уважением,

Руководитель проектов

брендинговое агентство KOLORO

Гема Игорь Николаевич

моб.+38 099 618 87 50

т/ф. +38 (057) 7602 605, 7602 606

Skype: igorgema

e-mail: [email protected]

http://koloro.com.ua