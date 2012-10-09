Компания ищет на постоянную работу на должность Архитектора молодых специалистов. Опыт работы может быть нулевой, главное, чем должен обладать кандидат - высокая работоспособность, энергичность, хорошая обучаемость, общая компьютерная грамотность (без глубокого знания специализированных программ). ArchiCAD, ...
Разработать написание – оформить подачу нейминга
Необходимо подготовить презентацию к разработанным названиям. Сделать яркие А4 картнки по примеру, как здесь http://koloro.com.ua/portfolio/dizajn-upakovki/nejming-i-registraciya-torgovoj-marki-yako.html
О предстоящей работе:
Уникальность не играет значения. Мы имеем право пользоваться элементами даже самых распространенных брендов.
Мы ничего не рисуем. Мы подбираем подходящее и подтираем ластиком.
Подача должна быть яркой. Может иметь погрешности дизайна.
Предположительный план работы:
Работа ведется в паре с руководителем проекта, который может приобщать копирайтеров.
Предварительное согласование образа (самомтоятельный поиск и обсуждение в скайп)
Подбор возможных изображений (обмен и обсуждение в скайп)
Подбор шрифта, соответствующего замыслу.
Финальная подготовка презентации.
Требования к дизайнер:
- Опыт разработки логотипов
- Ассоциативное мышление (образное)
- Скайп
- есть база шрифтов
- умение искать картинки в интернете
Работу необходимо выполнить до 15 октября. Бюджет на 100 у.е.
Работа не сложная и особо будет интересна тому, кто хотел бы больше узнать брендинге и понять, как оформляется подача нейминга будущих торговых марок.
С уважением,
Руководитель проектов
брендинговое агентство KOLORO
Гема Игорь Николаевич
моб.+38 099 618 87 50
т/ф. +38 (057) 7602 605, 7602 606
Skype: igorgema
e-mail: [email protected]
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