Psd-шаблон для текстовых шуток

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Завершен4 заявки167 просмотров

Здравствуйте.

Нужно в фотошопе разработать psd-шаблон для текстовых шуток в группе http://vk.com/humorial

Выглядеть это должно примерно так http://vk.com/clud18099999

то есть нужно найти интересный шрифт и сделать фон с закругленными углами. цвет фона оранжевый. орнамент (или заполнение фона какими-то повторяющимися деталями) на ваше усмотрение. это должно быть в цветах сайта humorial.ru

шрифт черный или темно-бордово-коричневый.

края фона имеют легкую тень и должны напоминать ощущение что это такая табличка. опять же как тут http://vk.com/clud18099999

в правом-нижнем углу должна быть надпись Humorial.Ru

должно быть удобно потом в этот шаблон вставлять шутки разной длины, то есть по вертикали он должен легко менять размер, чтобы фон при этом не деформировался.

и отдельно потом можем обсудить задачу по перебивке в виде картинок с этим шаблоном всех текстовых шуток из группы http://vk.com/humorial

13 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sva425
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$10
1 день
Опишу опыт сотрудничества по-шагам: 1. выбрал виталия исполнителем 2. связались в скайпе, обсудили детали задачи 3. виталий сделал 1-й вариант 4. я написал комментарии и получил следующий вариант с учетом моих комментариев. и так было 3 итерации 5. результатом доволен, работа выполнена, как я и ожидал 10 баллов
Понравилось работать с Алексеем: ТЗ чёткое, просьбы правок обоснованные, оплата мгновенная. С радостью буду сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

sva425
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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