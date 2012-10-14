Здравствуйте.

Нужно в фотошопе разработать psd-шаблон для текстовых шуток в группе http://vk.com/humorial

Выглядеть это должно примерно так http://vk.com/clud18099999

то есть нужно найти интересный шрифт и сделать фон с закругленными углами. цвет фона оранжевый. орнамент (или заполнение фона какими-то повторяющимися деталями) на ваше усмотрение. это должно быть в цветах сайта humorial.ru

шрифт черный или темно-бордово-коричневый.

края фона имеют легкую тень и должны напоминать ощущение что это такая табличка. опять же как тут http://vk.com/clud18099999

в правом-нижнем углу должна быть надпись Humorial.Ru

должно быть удобно потом в этот шаблон вставлять шутки разной длины, то есть по вертикали он должен легко менять размер, чтобы фон при этом не деформировался.

и отдельно потом можем обсудить задачу по перебивке в виде картинок с этим шаблоном всех текстовых шуток из группы http://vk.com/humorial