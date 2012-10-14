Необходимо оформить внутренние страницы по шаблону - дизайн во вложении (слайдер в дизайне уже готов) Система управления - битрикс
Psd-шаблон для текстовых шуток
Здравствуйте.
Нужно в фотошопе разработать psd-шаблон для текстовых шуток в группе http://vk.com/humorial
Выглядеть это должно примерно так http://vk.com/clud18099999
то есть нужно найти интересный шрифт и сделать фон с закругленными углами. цвет фона оранжевый. орнамент (или заполнение фона какими-то повторяющимися деталями) на ваше усмотрение. это должно быть в цветах сайта humorial.ru
шрифт черный или темно-бордово-коричневый.
края фона имеют легкую тень и должны напоминать ощущение что это такая табличка. опять же как тут http://vk.com/clud18099999
в правом-нижнем углу должна быть надпись Humorial.Ru
должно быть удобно потом в этот шаблон вставлять шутки разной длины, то есть по вертикали он должен легко менять размер, чтобы фон при этом не деформировался.
и отдельно потом можем обсудить задачу по перебивке в виде картинок с этим шаблоном всех текстовых шуток из группы http://vk.com/humorial
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