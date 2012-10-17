Нарисовать шапку для промышленного портала

$8
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Завершен6 заявок164 просмотра

Нужно нарисовать шапку для промышленного портала

Шапка будет размещаться на шаблоне вот этого сайта

http://neruhomosti.net/index.php?region=10

Шапка должна быть точно такого же размера как текущая

Ободок остается без изменений

Цветовая гамма шапки примерно такая же

Элементы шапки:

Название сайта:

Информационный портал

Аграрная промышленность России

Название домена:

maslo.org

Размещение на шапке фотографий, либо промышленных элементов.

Спецэффекты по вкусу дизайнера

13 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

JaneMaple
Женя 
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Работа по отрисовке шапки для сайта была выполнена на отлично. Спасибо, Женя!
Сработались быстро и без проблем. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

JaneMaple
Женя 
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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