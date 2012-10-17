Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
11 лет назад
Работа по отрисовке шапки для сайта была выполнена на отлично. Спасибо, Женя!
Ответный отзыв
Сработались быстро и без проблем. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#311
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#755
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
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#792
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
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#795
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#806
Дизайн продукции
нет отзывов
от $5
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#841
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#867
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1869
Баннеры
нет отзывов
от $5
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#1875
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2060
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
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#3033
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3398