Обработать несколько картинок

Нужно обработать картинки для портфолио.

Задача в следующем:

1) берем картинки,что я дал и заливаем на makepreview

2) при необходимости их порезать

3) сохраняем в пнг (если размер файла больше 1 мб, то в джипег и ухудшаем качество)

4) сортируем по папкам и отдаем мне

Нужно обработать около 30 картинок, даже меньше

Оплата 300 руб

Все подробности в скайпе (сразу оставляйте).