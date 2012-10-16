Создание окна выскакивающего с акциями установка кнопки звонок с сайта установка конопли звонок Скайп добавление 3 разделов К имеющимся добавление картинки маленькой такси и маска с трубкой поменять оформление сайта ...
Обработать несколько картинок
Нужно обработать картинки для портфолио.
Задача в следующем:
1) берем картинки,что я дал и заливаем на makepreview
2) при необходимости их порезать
3) сохраняем в пнг (если размер файла больше 1 мб, то в джипег и ухудшаем качество)
4) сортируем по папкам и отдаем мне
Нужно обработать около 30 картинок, даже меньше
Оплата 300 руб
Все подробности в скайпе (сразу оставляйте).
Выбранный исполнитель
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