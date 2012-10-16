Обработать несколько картинок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен7 заявок232 просмотра

Нужно обработать картинки для портфолио.

Задача в следующем:

1) берем картинки,что я дал и заливаем на makepreview

2) при необходимости их порезать

3) сохраняем в пнг (если размер файла больше 1 мб, то в джипег и ухудшаем качество)

4) сортируем по папкам и отдаем мне

Нужно обработать около 30 картинок, даже меньше

Оплата 300 руб

Все подробности в скайпе (сразу оставляйте).

13 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

VMalafeevskiy
Виталий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
С задачей справился быстро и качественно! Никаких проблем не было! Работой доволен, спасибо!
Подробно объяснил задание, сразу понятно, что нужно делать. Никаких задержек, оплата сразу же, приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

VMalafeevskiy
Виталий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва
13 лет назад

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