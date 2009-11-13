Переход с 1С77 на 1С8.1

WebMoney keeper classic 3.8.0 позавчера перестал подключаться к серверам вебманей вот эта ошибка - http://www.webmoney.ru/rus/about/demo/help/classic/resp1_00_connect.shtml сделал все что там сказано все рвоно не работает, звонил провайдеру говоритч то порт открит, помогите кточ ем может!
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Добрый день
Есть задумка перейти на новую версию
Хочу узнать во сколько мне это обойдется..
У меня 1С77 Предприятие Бухгалтерский учет(сетевая) хочу перейти на
1С:Предприятие 8.х Управление торговлей. Стоит на работе 3 машины.
1C использую только для себя (ведение учета товара и продаж и взаиморасчеты с клиентами) никакие отчеты в налоговую ненужно..
Занимаюсь авто запчастями
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