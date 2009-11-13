Переход с 1С77 на 1С8.1

ПрочееЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Добрый день

Есть задумка перейти на новую версию

Хочу узнать во сколько мне это обойдется..

У меня 1С77 Предприятие Бухгалтерский учет(сетевая) хочу перейти на

1С:Предприятие 8.х Управление торговлей. Стоит на работе 3 машины.

1C использую только для себя (ведение учета товара и продаж и взаиморасчеты с клиентами) никакие отчеты в налоговую ненужно..

Занимаюсь авто запчастями

14 лет назад
rotkiv
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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