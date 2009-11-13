Проконтролировать заполнение каталога

Требуется обнулить БД и удалить картинки с сервера, затем включить парсер (рабочий). Нужно будет проконтролировать несколько шагов работы парсера, загрузку наименований с одного сайта, затем с другого, а потом загрузку картинок с обоих сайтов.

Кто может помочь, оставляйте ваши предложения.