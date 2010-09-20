Поправить код на сайте - отверстать

Есть сайт rap.ua на сайте мы хотим сделать передачу, где человек с вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей с их вебкамерами и управлять ими (громкость или тушить их вообще), или всё это можно сделать ...
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Нужно исправить: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.myfilmix.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.1
Аська 133два8один4
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