Наложение футболки на человека через ASUS Xtion Pro Live. Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=1jbvnk1T4vQ&feature=related без "наварочек", для начала с одной футболкой. модель футболки есть.
Замена в контролах текста
Необходимо в системе Лычные кабинт заменить в контролах текст на польский.
Тексты переводов в наличии.
Необходимо знание ASP C#
Стоимость работ 6 000 руб
Выбранный исполнитель
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