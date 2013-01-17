Замена в контролах текста

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен6 заявок186 просмотров

Необходимо в системе Лычные кабинт заменить в контролах текст на польский.

Тексты переводов в наличии.

Необходимо знание ASP C#

Стоимость работ 6 000 руб

13 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kent22
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Работа полностью выполненна
Платят всегда. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

kent22
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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