Необходимо придумать доменное имя и название для сайта. Хотим сделать сайт содеражащий самые разнообразные разделы: фото, музыка, видео, знакомства, новости, статьи, хит парады, блоги и т. д. В общем будет всё что можно себе представить... Но так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прочитайте внимательно! Требуется обработать базу данных каталогов ссылок, в базе около 100 000 каталогов, из которых нужно отобрать 9000 рабочих каталогов одного движка, как на с сайтах:
http://alllinks.h11.ru/add.php
http://go.linkz.ru/link/add.php
http://wsdance.com/new/add.php
Необработанную базу я дам, вам лишь нужно ее обработать как сказано выше.
Людей не разбирающихся в формах и не отличающих один скрипт каталогша от другого не беспокоить.
Оплата произведется только после полной проверки!
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