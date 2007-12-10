Обработать базу данных каталогов.

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Прочитайте внимательно! Требуется обработать базу данных каталогов ссылок, в базе около 100 000 каталогов, из которых нужно отобрать 9000 рабочих каталогов одного движка, как на с сайтах:

http://alllinks.h11.ru/add.php

http://go.linkz.ru/link/add.php

http://asbuka.ru/dir/add.php

http://wsdance.com/new/add.php

Необработанную базу я дам, вам лишь нужно ее обработать как сказано выше.

Людей не разбирающихся в формах и не отличающих один скрипт каталогша от другого не беспокоить.

Оплата произведется только после полной проверки!

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
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