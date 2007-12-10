Размещение сайта

2-2,5$ в час за Эксель. Ищется человек, который: -владеет Exel-ем (особенно глубокие познания не требуются - просто уверенное владение); -будет надежным; -не боится рутинной работы (часа четыре в день - это максимальный максимум и не каждый день); -не делает орфографических ...