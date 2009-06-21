Поставить ровно плагин на вордпресс

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен4 заявки167 просмотров

Требуется быстро поставить и настроить плагин tubepress на движок. Требуется чтобы нормально работала галерея видеороликов.

WordPress
16 лет назад
Socionika
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

uNknownMark
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно выполнил все доработки, рекомендую.
Приятно работать, адекватный человек, все вопросы решаются быстро!

Заявки фрилансеров

uNknownMark
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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