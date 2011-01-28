Приглашаем к сотрудничеству программиста

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Требуется помощь в старте и поддержке четырех новых проектов :
- доставка товаров из аукционов китая
- электронные сигареты
- копии телефонов
- аккомуляторы для быттехники
о нас: деятельная группа из Шанхая и Украины, главное занятие которой - экспорт и реализация китайского товара в Россию, Украину, Белорусь по средствам интернет.
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