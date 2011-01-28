Приглашаем к сотрудничеству программиста

$3000
ПрочееЗакрыт4 заявки241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется помощь в старте и поддержке четырех новых проектов :

- доставка товаров из аукционов китая

- электронные сигареты

- копии телефонов

- аккомуляторы для быттехники

о нас: деятельная группа из Шанхая и Украины, главное занятие которой - экспорт и реализация китайского товара в Россию, Украину, Белорусь по средствам интернет.

13 лет назад
Shamji
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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