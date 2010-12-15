Требуется консультант Вордпресс

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muramur-cat.ru

Вопросы будут такого плана:

а куда ткнуть, чтобы появилось это?

а что это мне вордпресс написал? ничего не понимаю..

а какой плагин мне загрузить, чтобы делалось это?

думаете так будет лучше?

господи! куда всё подевалось??? (этот вопрос будет самый первый)))

Ответы должны быть такими:

Нужно ткнуть сюда и сюда и всё получится, а вообще по этому вопросу есть вот такая статья.

Вордпресс имеет ввиду то-то и то-то, на, зачти вот этот мануал.

Ответы должны быть краткими и по существу, без суперпрофессиональных фраз (если будет, то я оставляю за собой право на бесплатный вопрос "а что это?")).

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