Траблы с gmail

1)с некоторых ящиков не доходит почта. Возможно она в бане. надо это решить

2)Нужно сделать. чтобы на 2 компьютера microsoft outlook с одного джимейл ящика уходили письма. Сейчас приходят письма либо на один, либо на другой.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)