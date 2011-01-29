Требуется системный аналитик

В компанию AstralBitSoftTechnology (офис в городе Киев) требуется специалист на вакансию: "системный аналитик/сценарист для разработки технических заданий для программного обеспечения (сайтов)"

В обязанности входит непосредственное взаимодействие с заказчиком внутри компании, для получения технического задания. После получения задания, его необходимо оформить в документальном виде и подтвердить у заказчика после чего, данный документ передается в разработку. В задачи специалиста также входит приемка работ у группы разработки.

Требования к специалисту:

Опыт работы по данному направлению от 1 года

Зарплата по договоренности и зависит только от опыта кандидата

Работа в офисе компании по стандартному трудовому графику