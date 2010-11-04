Нужен ньюсмейкер для добавления фотографий на сайт

Приветствую всех пользователей биржи Веблансер!

Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления фотографий в фотогалерею сайта.

Пример добавления фото: http://autotuni.ru/foto/384-bizzarrini-p538-barchetta.html

CMS DataLife Engine.

Что именно требуется:

1. Скачивать 9 фотографий одного автомобиля с сайта, адрес которого я вам скажу.

2. Стирать "копирайт" с фотографии через фотошоп и тому подобные программы, которые не ухудшают качество фотографии, уменьшать размер до 800*600 pxl. Каждая фотография должна быть не более 60Кбайт.

3. Создавать отдельную новость для каждой пачки фото, в названии указывать Марку и Модель автомобиля.

4. Загружать фотографии на сайт через загрузчик и размещать их в этой отдельной новости по определенному простейшему принципу.

5. Ежедневно необходимо размещать 10 новостей.

6. Получать за это деньги раз в две недели по пятницам.

Требования к ньюсмейкеру:

1. Ответственный и серьезный подход к работе.

2. Возраст от 21 года.

3. Предпочтение отдается прекрасной половине человечества.

Это постоянная работа. "Забивальщиков", "наркоманов", "алкоголиков", "тунеядцев" и людей, нуждающихся в разовой работе - просьба не беспокоить.

Реально, работа занимает 1- 1.5 часа в сутки.

В перспективе возможно повышение заработной платы.

С уважением.