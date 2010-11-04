Нужен ньюсмейкер для добавления фотографий на сайт

Приглашаем всех желающих на OnLY DanCe Radio на роль RJ или MC) ПРоводится набор молодых, активных, заинтересованных, талантливых людей в возрасте от 15 до 35лет))) на роли наших ведущих)))) Приглашаю всех!!! Найти нас можно тут ...
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Приветствую всех пользователей биржи Веблансер!
Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления фотографий в фотогалерею сайта.
Пример добавления фото: http://autotuni.ru/foto/384-bizzarrini-p538-barchetta.html
CMS DataLife Engine.
Что именно требуется:
1. Скачивать 9 фотографий одного автомобиля с сайта, адрес которого я вам скажу.
2. Стирать "копирайт" с фотографии через фотошоп и тому подобные программы, которые не ухудшают качество фотографии, уменьшать размер до 800*600 pxl. Каждая фотография должна быть не более 60Кбайт.
3. Создавать отдельную новость для каждой пачки фото, в названии указывать Марку и Модель автомобиля.
4. Загружать фотографии на сайт через загрузчик и размещать их в этой отдельной новости по определенному простейшему принципу.
5. Ежедневно необходимо размещать 10 новостей.
6. Получать за это деньги раз в две недели по пятницам.
Требования к ньюсмейкеру:
1. Ответственный и серьезный подход к работе.
2. Возраст от 21 года.
3. Предпочтение отдается прекрасной половине человечества.
Это постоянная работа. "Забивальщиков", "наркоманов", "алкоголиков", "тунеядцев" и людей, нуждающихся в разовой работе - просьба не беспокоить.
Реально, работа занимает 1- 1.5 часа в сутки.
В перспективе возможно повышение заработной платы.
С уважением.
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