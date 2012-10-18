Обработать базу данных

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Завершен18 заявок351 просмотр

Есть таблица в экселе. Oткорректировать согласно правил:

- краткие имена преобразовать в полные (Лена - Елена)

- латиницу преобразовать в кириллицу (Elena - Елена)

и др

Жду предложений по цене за 10 000 позиций

13 лет назад
natusea
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
15 часов назад
13 лет назад
$3
1 день
Замечательный исполнитель. Работу выполняет качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничать.
Классный заказчик: понятное задание, оплата вовремя. Рекомендую. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
15 часов назад
13 лет назад

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