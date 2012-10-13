Рассылка бизнес-предложения

Есть таблица в экселе. Oткорректировать согласно правил: - краткие имена преобразовать в полные (Лена - Елена) - латиницу преобразовать в кириллицу (Elena - Елена) и др Жду предложений по цене за ...
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Здравствуйте.
Необходимо разослать списку сайтов наше бизнес предложение через контакт форму или эмейл.
Ищу подходящего ответственного человека.
Спасибо
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