Сделать скриншот в английской винде

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен2 заявки212 просмотров

Нужно обязательно английскую винду!

Один скриншот из XP, один из висты, один из Windows 7.

Оплата - 1$ за скришот.

Как делать:

Нажимаете Пуск - Все программы - Игры - откроется меню с играми.

Нажимаете PrtScr, запускаете Paint, вставляете, сохраняете.

Выкладываете на любой файлообменник, ссылку в приватное сообщение.

16 лет назад
molotok
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LSD-Team
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Melnikoff2
Михаил 
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$5
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LSD-Team
125 лет
18 лет в сервисе
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13 лет назад
16 лет назад
Melnikoff2
Михаил 
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16 лет в сервисе
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12 лет назад
16 лет назад

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