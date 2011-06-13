Девушка в службу поддержки сайта

Обязанности:

Со своего компьютера звонить клиентам, сверять полученную информацию от клиента с указанной им в заказе

(ФИО, Адрес, Телефоны)

Продолжительность каждого звонка не более 1-2 минут.

Приблизительно 100 звонков в день (Если много, разделим между несколькими работницами)

Связь за наш счет.

Технические требования: Быть в сети в течении дня (основной наплыв звонков вечером), скоростной интернет, микрофон+колонки (либо гарнитура), ответственность, коммуникабельность.

Оплата 2-а раза в месяц.

(Вебмани, Яндекс деньги, Банковский перевод в пределах РФ)

В заявке укажите стоимость за звонок. Желаемое количество звонков в день.