Девушка в службу поддержки сайта

Приветствую всех пользователей Веблансера. Нужен технический администратор на автофорум http://forum.autotuni.ru Обязанности: Докрутить форум до нормального состояния, а далее просто администрировать его, общаться на форуме в разделе "Предложения по форуму, баги, глюки и тп" и решать проблемы возникшие... Что необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Со своего компьютера звонить клиентам, сверять полученную информацию от клиента с указанной им в заказе
(ФИО, Адрес, Телефоны)
Продолжительность каждого звонка не более 1-2 минут.
Приблизительно 100 звонков в день (Если много, разделим между несколькими работницами)
Связь за наш счет.
Технические требования: Быть в сети в течении дня (основной наплыв звонков вечером), скоростной интернет, микрофон+колонки (либо гарнитура), ответственность, коммуникабельность.
Оплата 2-а раза в месяц.
(Вебмани, Яндекс деньги, Банковский перевод в пределах РФ)
В заявке укажите стоимость за звонок. Желаемое количество звонков в день.
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