Нужен технический администратор на авто форум IPB

ПрочееЗакрыт7 заявок287 просмотров
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Приветствую всех пользователей Веблансера.

Нужен технический администратор на автофорум http://forum.autotuni.ru

Обязанности:

Докрутить форум до нормального состояния, а далее просто администрировать его, общаться на форуме в разделе "Предложения по форуму, баги, глюки и тп" и решать проблемы возникшие...

Что необходимо сделать на данный момент:

http://forum.autotuni.ru/index.php?showtopic=156

И ещё необходимо добавить кнопку или ссылку "Новые сообщения на форуме", а то её что-то нету в этом шаблоне.

Возможно понадобится добавлять различные модули и хаки, но это редко и не сложно.

Будет отлично, если вы ещё и автовладелец и вам будет интересно общаться на форуме и вести клуб какой-либо марки автомобилей.

Рассмотрю все предложения, указывайте сумму в месяц, за которую вы готовы помогать работе форума, естественно это будет работа на максимум 30 минут в день, если это касается каких-либо поправок непосредственно в шаблонах или коде форума. В личку писать не надо.

Опыт работы с IPB обязателен.

Оплата раз в месяц или два раза в месяц.

С уважением.

13 лет назад
stryker
Илья 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
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