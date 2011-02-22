Нужен технический администратор на авто форум IPB

Требуется менеджер интернет-аукциона. Задачи и обязанности: - работа с категориями; - работа по контактам с партнерами в регионах; - обновление баз данных категорий; - контроль выплат - осуществление выплат; - работа по продвижению(дается софт и базы сайтов для регистраций, а также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех пользователей Веблансера.
Нужен технический администратор на автофорум http://forum.autotuni.ru
Обязанности:
Докрутить форум до нормального состояния, а далее просто администрировать его, общаться на форуме в разделе "Предложения по форуму, баги, глюки и тп" и решать проблемы возникшие...
Что необходимо сделать на данный момент:
http://forum.autotuni.ru/index.php?showtopic=156
И ещё необходимо добавить кнопку или ссылку "Новые сообщения на форуме", а то её что-то нету в этом шаблоне.
Возможно понадобится добавлять различные модули и хаки, но это редко и не сложно.
Будет отлично, если вы ещё и автовладелец и вам будет интересно общаться на форуме и вести клуб какой-либо марки автомобилей.
Рассмотрю все предложения, указывайте сумму в месяц, за которую вы готовы помогать работе форума, естественно это будет работа на максимум 30 минут в день, если это касается каких-либо поправок непосредственно в шаблонах или коде форума. В личку писать не надо.
Опыт работы с IPB обязателен.
Оплата раз в месяц или два раза в месяц.
С уважением.
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