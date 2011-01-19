Релиз/аккаунт менеджер

Требуется человек, знающий механику игры WoW для прокачки персонажей Зарплата 50$ за персонажа (в среднем прокачка занимает от 7 до 10 дней) Наличие в онлайн с 12 до 22 мск, скайп или icq Писать только в проекте, заявки ...