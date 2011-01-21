Администратор на форум vbulletin

ПрочееЗакрыт2 заявки406 просмотров
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Ищу администратора на форум vbulletin.

Обязанности: от установки (+локализации), настройки до полного технического администрирования форума. Оплата как сдельно, так и оклад.

Предлагайте варианты. Без хорошего опыта работы с данным форумным движком писать не нужно.

Крайне желательно наличие голосовой связи skype.

13 лет назад
studioprom
Андрей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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