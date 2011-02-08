На портал требуется администратор

Требуется администратор портала

Требуется администратор портала

Проживающий в городе Москва. Открытие через пару недель. Аналог сайта www.remontnik.ru Свои резюме с пожеланиями по зарплате высылать на [email protected] На сайте в переписку не вступаю/

Обязанности Администратора:

• Анализ статистических данных с портала и поведенческой реакции клиента. Предложение мер стимулирования клиентов и разработке новых ресурсов и сервисов после анализа конкурентов.

• Наполнение портала контентом и его обновление. (рассылки, новости, статьи)

• Создание редактирование тем в форумах.

• Подтверждение назначения прав пользователям после оплаты услуг.

• Заниматься поисковой оптимизацией контента с целью раскрутки проекта, разработкой и реализацией рекламных стратегий в Сети.

• Планирование и проведение рекламных и PR кампаний с написанием текстов.

• Периодичное создание и сохранения архива информации по сайту.

• Анализ работы наемных сотрудников и фирм.

• Анализ входящего трафика от партнерских программ на предмет запрещенных методов рекламы.

• Консультирование пользователей.

• Внесение и сортировка тендеров, по готовой базе. (База предоставляется около 10шт в день).

• Поддержка сайта в актуальном состоянии – мониторинг работы хостинга, работы скриптов сайта, модулей систему управления.

• Проверка на плагиат статей.

• Проверка входящих «лидов» – прозвон по телефону и пр..(по Москве).

• Создание отчетов о проделанной работе и анализа сайта.

Требования к администратору.

• К навыкам стоит отнести прекрасное знание всего пакета Майкрософт Офис, а также знание дизайнерских программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

• Преимуществом при выборе послужит наличие у кандидата твердых знаний HTML, а также знание основ PHP, CSS, XML, JavaScript, Flash (но это так сказать в идеале).

• Нужно также владеть методами поисковой оптимизации контента и раскрутки сайта, иметь ясное понятие о способах продвижения сайтов и сервисов в Сети.

• Администратор сайта должен иметь в своем арсенале знания о методах партнерского и "вирусного" маркетинга и способах их практической реализации.