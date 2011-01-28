Требуется модератор на постоянную удаленную работу на прайс-компарисон сайт. Модерирование каталога товаров ничем не похоже на модерирование форумов, сайтов знакомств и т.п. Задачи: - сортировка объектов (товаров) - работа с их свойствами В месяц нужно нарабатывать около ...
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С целью возможности реализации дежурной службы, открыта позиция Инженер ИТ в отделе разработок. В обязанности сотрудника входит обеспечение безотказной работы сервисов корпоративной площадки, решения эскалированных заявок, разворачивание ИТ сервисов в купленных компаних.
Глубокие познания в области сетевых технологий, стек протоколов TCP/IP. Опыт администрирование ОС семейства Windows, linux. Опыт работы с сетевым оборудованием D-link, Cisco. Опыт настройки и администрирования компонентов IP телефонии, средств видеорегистрации. Опыт настройки AD. Опыт настройки OpenVPN, почтовых и веб серверов. Глубокие познания в администрировании БД Microsoft SQL server, Postgree, Mysql.
Штатная позиция с испытательным сроком до 3-х месяцев. Оклад 19800 с + премия до 9000 рублей
Воронеж
резюме присылать [email protected]
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