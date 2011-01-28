С целью возможности реализации дежурной службы, открыта позиция Инженер ИТ в отделе разработок. В обязанности сотрудника входит обеспечение безотказной работы сервисов корпоративной площадки, решения эскалированных заявок, разворачивание ИТ сервисов в купленных компаних.

Глубокие познания в области сетевых технологий, стек протоколов TCP/IP. Опыт администрирование ОС семейства Windows, linux. Опыт работы с сетевым оборудованием D-link, Cisco. Опыт настройки и администрирования компонентов IP телефонии, средств видеорегистрации. Опыт настройки AD. Опыт настройки OpenVPN, почтовых и веб серверов. Глубокие познания в администрировании БД Microsoft SQL server, Postgree, Mysql.

Штатная позиция с испытательным сроком до 3-х месяцев. Оклад 19800 с + премия до 9000 рублей

Воронеж

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