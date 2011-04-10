Оператор call-центра

Обязанности: Со своего компьютера звонить клиентам, сверять полученную информацию от клиента с указанной им в заказе (ФИО, Адрес, Телефоны) Продолжительность каждого звонка не более 1-2 минут. Приблизительно 100 звонков в день (Если много, разделим между несколькими работницами) Связь за наш ...