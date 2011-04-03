Директор по развитию в азиатском регионе

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Требуется директор по развитию в азиатском регионе для продвижения услуг VPN сервиса. Данный регион имеет определенную специфику, поэтому необходимо четко представлять себе все способы достижения поставленных маркетинговых целей.

Рабочие обязанности

- адаптация маркетинговых планов для азиатского региона;

- обеспечение необходимой информацией по региону в понятной форме;

- самостоятельный набор необходимых фрилансеров и управление их деятельностью;

- обеспечение присутствия на региональных форумах, блогах и сайтах;

- поиск и менеджмент рекламных мест;

- составление необходимых отчетов по региону и показателям.

Требования к опыту и умениям кандидата

- английский язык на достойном уровне;

- обязателен китайский , либо другой распространенный региональный язык;

- способности к менеджменту и подбору фрилансеров;

- желательны навыки и знания по части VPN соединений;

- умение обучаться новым знаниям в короткие сроки.

13 лет назад
pojarnik
Рус Дима 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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