Уважаемые господа фрилансеры, работа рутинная, крайне простая, требуется ВНИМАТЕЛЬНЫЙ человек, если вдруг допустил ошибку - обязательно исправить! Описание работы: Есть заполненные анкеты в ...
Восстановить работу сайта
Я владелец сайта. После увольнения его администратора, сайт перестал работать. Вернее работает но наполовину, некоторые страницы открываются, другие нет. Задача восстановить его полную работоспособность, проверить сайт на наличие вредоносного кода, поменять пароли от всех баз сайта (я в этом мало разбираюсь). Права доступа к FTP предоставлю. СРОЧНО!!
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