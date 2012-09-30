Восстановить работу сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт9 заявок248 просмотров

Я владелец сайта. После увольнения его администратора, сайт перестал работать. Вернее работает но наполовину, некоторые страницы открываются, другие нет. Задача восстановить его полную работоспособность, проверить сайт на наличие вредоносного кода, поменять пароли от всех баз сайта (я в этом мало разбираюсь). Права доступа к FTP предоставлю. СРОЧНО!!

13 лет назад
realexport
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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