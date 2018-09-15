Требуется доработать скрипт продаж детских праздников (теплые продажи) по телефону. С обработкой возражение клиентов. P.S. Обязательно наличие опыта написания данных текстов!
Английский текст для презентации (коммерческое предложение)
Добрый день,
Нужен специалист который сможет составить грамотное коммерческое предложение на английском языке.
Кто мы?
Компания которая занимается аутсорсингом разработки игр казино для других игровых компаний, B2B сегмент.
Что уже сделано?
Есть план разделов презентации и для каждого раздела есть наброски текстов на русском либо описание что там должно быть.
Задача
Для каждого раздела составить красивый и лаконичный текст на английском, который показывает выгоду для клиента если он будет с нами сотрудничать. Раскрыть суть каждого раздела в 2-3 предложения. Также придумать нормальные заголовки.
Каждый раздел должен вызывать желаение поскорее начать работать с нами :)
План
- О нас
- Наша миссия
- Наши услуги
- Наши преимущества - почему именно мы?
- Технологии которые используем
- Портфолио
- Клиенты
- Контакты
Оплата через приват24.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно придумать описание для серебряных изделий. Фото прилагается. Описание каждого товара должно быть в районе 500 символов. Желательно показывать примеры уже ранее придуманных описаний, а также цену за данную работу.Завершен7 лет назад
Нужен талантливый журналист/копирайтер, тот человек, кто сможет разработать наполнение для соц сетей, базы знаний и сайта. Мы веб студия и нужно разбираться в теме, т.к. на корректировки времени совсем не будет. Очень важно делать ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть 10 историй к ним нужно придумать максимально завлекающие заголовки ЦА женщины 35+ В файле пример 1 истории пишите в личку сразу ваш вариант названия, чей понравится тому и отдадим все остальные ...Продающие тексты28 заявокЗакрыт7 лет назад
Для нового фитнес клуба в Казани требуется создать готовый работающий лэндинг. Продвигать будем услуги по индивидуальным тренировкам. ВНИМАНИЕ: нужен не просто текст, а готовый продукт на 10 экранов. Под ключ! ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать скрипт для холодных звонков по тематике создание и продвижение сайтов. Наличие опыта обязательно.Продающие тексты4 заявкиЗакрыт7 лет назад
ЦА - владельцы бизнеса Компания занимается Комплексным бухгалтерским обслуживание бизнеса! Подробнее напишу в личные сообщенияЗавершен7 лет назад
Добрый день, Майя! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. ...Продающие текстынет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. В ...Продающие текстынет заявокЗакрыт7 лет назад
Письмо будет адресовано лицам принимающим решения на фабриках-производителях мебели. Нужно донести информацию о новых возможностях при размещении информации в рекламном журнале. Надо донести до фабрики, что данный вид рекламы это новое слово в ...Завершен7 лет назад