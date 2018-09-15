Английский текст для презентации (коммерческое предложение)

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен5 заявок283 просмотра

Добрый день,

Нужен специалист который сможет составить грамотное коммерческое предложение на английском языке.

Кто мы?

Компания которая занимается аутсорсингом разработки игр казино для других игровых компаний, B2B сегмент.

Что уже сделано? 

Есть план разделов презентации и для каждого раздела есть наброски текстов на русском либо описание что там должно быть. 

Задача

Для каждого раздела составить красивый и лаконичный текст на английском, который показывает выгоду для клиента если он будет с нами сотрудничать. Раскрыть суть каждого раздела в 2-3 предложения. Также придумать нормальные заголовки.

Каждый раздел должен вызывать желаение поскорее начать работать с нами :)

План 

  • О нас
  • Наша миссия
  • Наши услуги
  • Наши преимущества - почему именно мы?
  • Технологии которые используем
  • Портфолио
  • Клиенты
  • Контакты
Если вам интересно, оставляйте заявку, а так же, пожалуйста, укажите приблизительную цену и сроки.

Оплата через приват24.

7 лет назад
vortex13
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$55
7 дней
Великолепно сделано! Раньше сроков, очень качественно, все то что было заказано. Благодарю Вас!
Отличный клиент, интереснейшая задача! Всем рекомендуем :)

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать скрипт продаж

    Требуется доработать скрипт продаж детских праздников (теплые продажи) по телефону. С обработкой возражение клиентов. P.S. Обязательно наличие опыта написания данных текстов!

    Продающие тексты1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать описание для товаров

    Нужно придумать описание для серебряных изделий. Фото прилагается. Описание каждого товара должно быть в районе 500 символов. Желательно показывать примеры уже ранее придуманных описаний, а также цену за данную работу.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно разработать контент для сайта веб студии.

    Нужен талантливый журналист/копирайтер, тот человек, кто сможет разработать наполнение для соц сетей, базы знаний и сайта. Мы веб студия и нужно разбираться в теме, т.к. на корректировки времени совсем не будет. Очень важно делать ...

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать заголовки

    Есть 10 историй к ним нужно придумать максимально завлекающие заголовки ЦА женщины 35+ В файле пример 1 истории пишите в личку сразу ваш вариант названия, чей понравится тому и отдадим все остальные ...

    Продающие тексты28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лэндинг для фитнес клуба.

    Для нового фитнес клуба в Казани требуется создать готовый работающий лэндинг. Продвигать будем услуги по индивидуальным тренировкам. ВНИМАНИЕ: нужен не просто текст, а готовый продукт на 10 экранов. Под ключ!   ...

    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • ПОИНТ

    Добрый день, Майя! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. ...

    Продающие текстынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • ПОИНТ

    Добрый день! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. В ...

    Продающие текстынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст для электронной рассылки

    Письмо будет адресовано лицам принимающим решения на фабриках-производителях мебели. Нужно донести информацию о новых возможностях при размещении информации в рекламном журнале. Надо донести до фабрики, что данный вид рекламы это новое слово в ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад