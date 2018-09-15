Английский текст для презентации (коммерческое предложение)

Добрый день,

Нужен специалист который сможет составить грамотное коммерческое предложение на английском языке.

Кто мы?

Компания которая занимается аутсорсингом разработки игр казино для других игровых компаний, B2B сегмент.

Что уже сделано?

Есть план разделов презентации и для каждого раздела есть наброски текстов на русском либо описание что там должно быть.

Задача

Для каждого раздела составить красивый и лаконичный текст на английском, который показывает выгоду для клиента если он будет с нами сотрудничать. Раскрыть суть каждого раздела в 2-3 предложения. Также придумать нормальные заголовки.

Каждый раздел должен вызывать желаение поскорее начать работать с нами :)

План

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