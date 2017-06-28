Написание короткого продающего сценария (200-300 символов)

Продающие текстыЗакрыт9 заявок208 просмотров
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Нужно написание короткого продающего мощного сценария объемом 200-300 символов под голосовое приветствие. диктор имеется.

6 лет назад
theneo
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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