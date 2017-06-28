Приветствую Вас и благодарю за интерес к моему объявлению. Необходимо качественно и в сжатые сроки выполнить работу на тему психология, эзотерика. Необходимо написание текстов: 1. Продающий текст на лендинг, блок об уникальности продаваемого инфопродукта (короткими фразами, но ...
Составить картинку телефонных скриптов-алгоритмов размером А4,недорого
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
по типу того что в скрепке
нужны тематики:
1) бартерные пластиковые платежные карты
2) дома из клееного бруса по евро технологиям
3) аренда кусочков в Москва-сити (переноворки, рабочие места итд)
тонкости предоставлю
пишите цену за 1
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