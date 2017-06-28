Составить картинку телефонных скриптов-алгоритмов размером А4,недорого

Нужно выполнить задания по финансовым рынкам. Там 2 блока, в приложенном файле. Оформление полностью по методичке, все титульные листы и все что требуется все должно быть вставлено. Там где есть варианты- выбираем вариант №17. Цена по договоренности, рассмотрю ...