2 задания по финансовым рынкам (вариант # 17 )

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Нужно выполнить задания по финансовым рынкам. Там 2 блока, в приложенном файле.

Оформление полностью по методичке, все титульные листы и все что требуется все должно быть вставлено.

Там где есть варианты- выбираем вариант №17.

Цена по договоренности, рассмотрю ваши предложения-они должны быть адекватными и обоснованными.

Обязательно работаем в рабочей области.

аванс не предусмотрен. Оплата зависит от того как качественно и быстро выполнена работа. 

Можно рассмотреть варианты работы через файр пэй.

Срок выполнения 5 дней.

6 лет назад
Biryuchkov_Oleg
Олег 
22 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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