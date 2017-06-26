2 задания по финансовым рынкам (вариант # 17 )

Нужно выполнить задания по финансовым рынкам. Там 2 блока, в приложенном файле.

Оформление полностью по методичке, все титульные листы и все что требуется все должно быть вставлено.

Там где есть варианты- выбираем вариант №17.

Цена по договоренности, рассмотрю ваши предложения-они должны быть адекватными и обоснованными.

Обязательно работаем в рабочей области.

аванс не предусмотрен. Оплата зависит от того как качественно и быстро выполнена работа.

Можно рассмотреть варианты работы через файр пэй.

Срок выполнения 5 дней.